Ieri seduta del Consiglio comunale di Modica

Si è tenuto ieri sera il Consiglio comunale a Modica in sessione ordinaria e pubblica con un solo punto all’ordine del giorno quello concernente l’approvazione dello schema di convenzione tra i comuni della “FUA di Ragusa” per l’attuazione delle Politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027. Quindici i Consiglieri presenti di cui undici di maggioranza e quattro di minoranza. A relazionare sull’argomento è stato il Commissario Straordinario che ha tracciato le linee sui caratteri generali della convenzione tra i sei comuni della FUA di Ragusa, per costituire l’Autorità Urbana, al fine di assicurare la programmazione della strategia territoriale, per la selezione e l’attuazione del programma d’interventi a valere sul PR FESR 2021-2027. Anche se – ha detto il Commissario – tale convezione presente delle criticità. Sull’argomento ha detto il Segretario Generale sono stati convocati i Segretari dei Comuni interessati per dare una visione allo schema.

Il Consigliere Medica nel suo intervento ha detto di aver preso atto che non è possibile apportare modifiche alla convenzione. Mentre il Consigliere Agosta ha chiesto chiarimenti se basta la sottoscrizione della convenzione, oppure occorre necessariamente l’approvazione del Consiglio comunale. Infine, il Consigliere Floridia, ha ringraziato il Commissario Straordinario per aver ampiamente esposto sull’argomento, dichiarando altresì di aver preso atto delle criticità esposte ma che comunque l’approvazione della convenzione servirà a sbloccare i fondi di Agenda urbana sui quali aveva già lavorato l’amministrazione uscente. A conclusione del dibattito il Presidente Piero Covato ha messo ai voti la deliberazione che è stata esitata all’unanimità dei presenti con diciassette voti favorevoli, cosi come l’immediata esecutività. Deliberato l’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente ha dichiarato sciolta la seduta.

