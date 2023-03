Santa Croce. Servizio idrico, Prefetto obbliga Mediale a riconsegnare impianti al Comune

Si è tenuta ieri sera, in Prefettura a Ragusa, una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta da sua eccellenza il prefetto, Giuseppe Ranieri, per le problematiche afferenti il servizio idrico di Santa Croce Camerina. A seguito della riunione, a cui hanno partecipato anche il sindaco Peppe Dimartino e i vertici di Mediale, Iblea Acque e Ati Idrico, il prefetto ha assegnato 15 giorni alle parti per addivenire ad una soluzione bonaria e condivisa, fermo restando l’obbligo per Mediale di riconsegnare gli impianti al Comune di Santa Croce camerina per il successivo e immediato subentro da parte del nuovo gestore, la società pubblica Iblea Acque. “Abbiamo invitato Mediale, a cui è scaduta la convenzione, alla consegna degli impianti già lo scorso 15 marzo, – dichiara il primo cittadino – Sua Eccellenza il Prefetto, che ringraziamo sempre per l’attenzione, ieri ha convocato il comitato, trattandosi di un importante servizio pubblico”.

