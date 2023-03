Avviata la procedura di abbattimento passaggio a livello all’ingresso di Vittoria

Avviata la procedura per l’abbattimento del passaggio a livello sito all’ingresso di Vittoria e la realizzazione di un sottopassaggio. “Un punto programmatico che mi sono intestata dai primi mesi dal mio insediamento”. A dichiararlo è il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Sin dai primi mesi dal mio insediamento- dichiara Maria Rita Schembari – ho operato per far si che Reti Ferroviarie Italiane, per intercessione della Regione, intervenisse per eliminare il passaggio a livello che si trova all’ingresso di Vittoria. Un punto programmatico che mi ha visto in prima linea e accanto all’allora Assessore Regionale Marco Falcone, che aveva già avviato tutte le interlocuzioni con Rete Ferroviaria Italiana, e che aveva preso immediata contezza del problema che costituiva quel passaggio a livello. Una vicenda che giunge finalmente a termine, dopo almeno un decennio in cui il riordino delle strutture sanitarie ha visto concentrate nell’ospedale di Vittoria tutte le unità di urgenza, e che risulta particolarmente importante per tutti i cittadini dell’ipparino che potranno raggiungere in tempi celeri le strutture sanitarie Vittoriesi. Purtroppo lo stop legato alla pandemia e che ha rallentato ogni tipo di intervento a tutti i livelli, non solo quello locale, ha fatto allungare di molto i tempi, ma siamo finalmente arrivati alla fase di esproprio dei terreni per la realizzazione di un sottopassaggio”.

Comiso 30 marzo 2023

