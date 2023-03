Onorificenza del Comune a due barman ragusani

Il sindaco Peppe Cassì, presente il consigliere comunale Sergio Schininà, ha ricevuto al Comune Maurizio Brugaletta e Marco Poidomani. I due barman ragusani sono stati premiati dall’Amministrazione comunale con una Onoreficenza per avere rappresentato Ragusa in vari concorsi per barman a livello Regionale e Nazionale e lavorando in tanti Hotel, villaggi turistici e locali di prestigio.

I nomi di Maurizio Brugaletta e Marco Poidomani nel corso della loro carriera si sono legati alle più prestigiose associazioni della categoria e nelle quali hanno portato il loro prestigioso contributo.

Marco Poidomani nel prossimo novembre parteciperà al campionato mondiale dei barman che si terrà a Taiwan.

