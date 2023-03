Da venerdì la seconda edizione dell’iniziativa Veteran Car Club

Torna l’iniziativa “Primavera nel barocco ibleo” promossa dal Veteran car club ibleo e che vedrà la partecipazione di 32 equipaggi. E’ la seconda edizione di una kermesse promossa per dare il via alla stagione degli eventi motoristici che, sotto l’egida dell’Asi, animeranno il territorio del Ragusano nei prossimi mesi. Venerdì dalle 17 alle 19 si terrà l’accoglienza dei partecipanti e le verifiche presso l’hotel Mediterraneo Palace di via Roma a Ragusa. Alle 20 ci sarà il transfert in autobus storico per la cena in programma a Ibla. Sabato 1 aprile alle 9 la partenza verso Monterosso Almo dove sarà possibile andare alla scoperta del suggestivo borgo nel cuore dei Monti Iblei. Dopo il pranzo delle 13, partenza alle 16 verso Giarratana. Qui sarà possibile un viaggio nel tempo esplorando arti, mestieri e barocco del passato. Alle 20,30 è prevista la cena. Domenica 2 aprile, partenza alle 9 e arrivo intorno alle 9,30 al castello di Donnafugata con l’immersione del gruppo prevista nella sontuosa dimora nobiliare del tardo Ottocento, con la visita all’immenso parco-giardino storico e al Museo del costume. Alle 13 è in programma il pranzo, la cerimonia dei ringraziamenti e i saluti.

