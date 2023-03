14 atleti Kudos Modica sul podio

Nello scorso week end, si è svolta la prima prova del campionato regionale individuale Silver GAF, presso la scuola dello Sport CONI di Ragusa. Le prime a scendere in campo, nella giornata di sabato, sono state le atlete dei campionati più prestigiose, ovvero dei livelli ECCELLENZA, LD e LC.

A partecipare nella categoria Eccellenza, la più alta in assoluto nel circuito Silver, sono state Cerruto Francesca – J3, Marangio Julia – J2 e Pitino Mavì – J1, questo livello prevede la composizione dell’esercizio da gara seguendo le linee del codice internazionale dei punteggi, con delle limitazioni sul valore massimo di elementi presentabili. Le ginnaste, allenate dal tecnico federale Angelo Floridia, hanno svolto un giro agli attrezzi degno di nota: al volteggio Cerruto Francesca ha presentato il salto Tsukahara, mentre Marangio Julia e Pitino Mavì hanno eseguito il salto Yurchenko, a trave hanno presentato nuovi elementi, beccando qualche caduta che è stata recuperata subito con l’ esecuzione, quasi impeccabile, del corpo libero che ha riscosso dal pubblico grande entusiasmo e applausi per tutta la durata della progressione,conquistando la medaglia d’oro.

Per il livello LD è Fidone Ester a rappresentare la kudos, nella categoria J3, che si piazza al 3° posto.

Per il livello LC, Agosta Martina – J1, si classifica al 2° posto seguita da Cappello Sofia che si aggiudica il 3° posto.

Tra le J2, argento per Fidone Ersilia, a pochi decimi dal primo posto e Viola Adriana nella stessa categoria si piazza al 6° posto.

Tra le S1, medaglia di bronzo per Maggio Sofia, seguita all’8° posto da Giannone Martina.

Firera Gloria, tra le S1, nel livello LC3, conquista la medaglia d’oro, 4° posto per Fiore Alice tra le J3.

Nella giornata di domenica gareggiano tutte le atlete dei livelli LB ed LA.

Nel livello LB, Liuzzo Carola – A4, si piazza al 2° posto a un decimo dal gradino più alto, invece Giannone Nicoletta – S1, va al 4° posto in classifica.

Nel livello LB3, tra le A3, Stracquadanio Serena conquista la medaglia di bronzo, seguita dalle compagne Celestre Ginevra e Cappello Viola, che ottengono rispettivamente il 6° e 9° posto.

Lopes Costanza, tra le J1, va al 5° posto e Reale Giulia, tra le S1, si porta a casa la medaglia d’argento.

Nel livello LA3, esordio per la piccola Iacono Anna che tra allieve prima fascia conquista il 2° posto, nella stessa categoria 16° posto per Candiano Carol.

Cappello Viola e Abbondo Cristina, tra le A2, si piazzano rispettivamente al 13° e 14° posto.

Fra le A3, Modica Natalia si classifica al 15° posto.

Giannì Miriam, tra le A4, sfiora il podio per soli 0,05 decimi, classificandosi così al 4° posto, seguita dalla compagna Iacono Alice, che va al 6° posto e dalla sorella Giannì Marta che va al 7° posto.

Medaglia d’argento per Minardo Carla, tra le S2.

Adesso tutti gli atleti assieme ai Tecnici Angelo Floridia, Cristina Rivarolo, Sabina Vindigni, Emanuela Terranova, Eugenia Cannata e Laura Di Giacomo torneranno in palestra per preparare al meglio la seconda prova che si svolgerà nel mese di maggio.

Salva