Modica. Città a impatto positivo grazie a Fondazione Conad

Grazie al progetto promosso da PMG Italia Società Benefit e sostenuto da Fondazione Conad ETS, Modica diventa Città ad Impatto Positivo per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti eco sostenibili. Attraverso la collaborazione tra il Comune di Modica, la Confraternita di Misericordia, gli Insuperabili di Modica, l’IPS “Principi Grimaldi” e gli imprenditori del territorio, PMG Italia Società Benefit, con il sostegno istituzionale di Fondazione Conad ETS ha creato una solida rete di stakeholder per promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale.

Questa mattina, gli studenti dell’Istituto Professionale Statale “Principi Grimaldi” di Modica hanno partecipato a un evento scolastico di formazione e sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e l’inclusione delle persone più fragili.

Non solo, sabato 11 marzo la Confraternita di Misericordia e gli Insuperabili di Modica hanno ricevuto, nel corso della cerimonia di inaugurazione del progetto alla presenza delle Istituzioni e di tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa di valore, due veicoli attrezzati, dotati di pedana elettrica fruibile da persone con fragilità e ridotta mobilità, che serviranno per effettuare servizi di accompagnamento gratuiti e continuativi a favore degli utenti e dei giovani atleti della società sportiva, al fine di far loro raggiungere il massimo livello possibile di autonomia e inclusione. L’Associazione Inseparabili Onlus ha inoltre ricevuto in donazione un defibrillatore, strumento indispensabile per trattare l’arresto cardiaco improvviso.

