Brancamilano, il cocktail targato Fernet-Branca dedicato a Milano

Quando si parla di Fratelli Branca distillerie il collegamento con la città di Milano è immediato: del resto, il rapporto tra il capoluogo Lombardo e la storica azienda proprio qui fondata nel 1845 da Bernardino Branca è rimasto solido e immutato nel tempo e spesso celebrato da reciproci attestati di stima e rispetto. Il più recente di questi gesti, ma di sicuro non ultimo, volti a suggellare proprio questo rapporto è un cocktail che la storica distilleria ha voluto dedicare alla sua città natale.

Brancamilano, questo il nome del cocktail con amaro Fernet-Branca, nasce a Milano per Milano, frutto del lavoro di squadra che incessantemente i bartender della distilleria più famosa in Italia e al mondo portano avanti con dedizione e passione, confrontandosi con i gusti e le tendenze di questa città così dinamica e viva. Riuscire a mettere d’accordo persone provenienti da generazioni, culture e con gusti differenti non è semplice; eppure, sembra essere la cosa che meglio riesce ai Branca sin dal loro inizio. Del resto, il loro stesso motto, “Novare Serbando” dimostra la volontà di evolvere continuamente, comprendere e abbracciare le necessità che mutano, pur mantenendo ben salde le radici alla tradizione centenaria che li contraddistingue.

Riuscire a sintetizzare la città Ambrosiana non è certo stato facile, eppure i bartender Branca sono riusciti a proporre addirittura diverse ricette all’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un’eccellenza mondiale nel settore, che ha avviato un vero e proprio studio tecnico, con tanto di test sensoriali, per ridurre la forbice di scelta a soli tre cocktail.

Le ricette selezionate, ritenute eccellenti, hanno poi dovuto affrontare una prova ulteriore, quella del comitato finale di degustazione cui ha presenziato anche il Sindaco Sala: la vittoria è andata a Brancamilano, un cocktail composto dai tre prodotti iconici delle distillerie Branca:

6 cl Antica Formula Carpano

1,5 cl Fernet-Branca

1,5 cl Stravecchio Branca

Con l’aggiunta di gremolada di arancia, limone, menta piperita.

La sua preparazione è semplice: basta versare la gremolada sul fondo, quindi aggiungere i tre prodotti Branca, il ghiaccio e miscelare con lo steerer. Se si necessita si può aggiungere altro ghiaccio e decorare con foglioline di menta.

La visione pionieristica e audace con cui Bernardino Branca ha fondato la sua distilleria e che oggi, dopo quasi due secoli, continua a far conoscere il nome di Milano in tutto il mondo grazie al suo brand di successo e qualità, ha resto quest’azienda non solo internazionale (ricordiamo che il suo consumo in Argentina è perfino superiore a quello in Italia), ma anche e soprattutto amata dalle persone. Per la sua storia, per la ricetta segreta che si cela dietro l’inimitabile Fernet-Branca, per la capacità di comunicare nel modo corretto e migliore scegliendo le giuste icone e le migliori occasioni, ma anche e soprattutto per il continuo impegno con cui dopo tanto successo si continua a lavorare come fosse il primo giorno, sempre alla ricerca dell’approvazione del pubblico, sebbene ne disponga di uno già ben consolidato. I gusti cambiano, cambiano le mode, l’unico modo per resistere indenni allo scorrere del tempo è riuscire sempre a capire ed interpretare il contesto, per migliorare ed evolvere con esso, pur rimanendo fedeli al proprio passato. I Branca, questo, lo hanno sempre saputo.

