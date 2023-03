Modica. Attività di educazione stradale all’Istituto “Poidomani”

Nell’ambito delle attività di educazione stradale svolte dalla Sezione della Polizia Stradale, si è ripetuto come negli anni scorsi, l’incontro con i docenti e insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica, rivolto alle classi della Scuola dell’infanzia, che ha coinvolto 3 classi per un totale di 50 bambini, che hanno partecipato con entusiasmo e con genuino interesse.

A rendere più partecipativa ed allegra l’adesione dei bambini ha contribuito, anche in quest’occasione, il cane mascotte della polizia stradale “Balù”, che ha catturato l’attenzione trasformando in gioco i messaggi contenuti nel programma degli operatori della Stradale.

I piccoli alunni hanno imparato a riconoscere alcuni comportamenti corretti propri e dei loro familiari soffermandosi sulla necessità delle regole della circolazione stradale e sul corretto riconoscimento dei principali segnali di avvertimento e pericolo. L’interiorizzazione di regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e queste esperienze rafforzano sempre più la convinzione che i corsi di educazione stradale debbano essere indissolubilmente stabiliti fin dai primi anni dell’infanzia e costituire corso di studio primario.

Il calendario degli incontri programmati dalla Polizia Stradale, nell’ambito del Progetto Icaro e in adesione a progetti complementari, non si ferma e si estenderà sull’intero territorio provinciale e per tutti i gradi di istruzione.

