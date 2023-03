I muri che delimitano cimitero Scoglitti in precarie condizioni

“Scoglitti, purtroppo, è sempre posto all’ultimo posto. No, non è un gioco di parole ma soltanto il solito vecchio modus operandi di chi a parole dice di volere sostenere la borgata a mare di Vittoria ma nei fatti la lascia indietro”. E’ quanto afferma la consigliera comunale di Italia Viva Vittoria, Sara Siggia. “Scoglitti – continua quest’ultima – dovrebbe essere il fiore all’ occhiello del nostro territorio comunale e, invece, purtroppo, viene sempre lasciata indietro. Diverse segnalazioni restano inascoltate, come quella riguardante il cimitero, ad esempio. Tempo fa avevamo chiesto all’Amministrazione comunale di intervenire sui muri che delimitano il camposanto, in quanto ridotti in condizioni pietose”. “Basterebbe appena una rasatura e il riempimento delle crepe – aggiunge, in proposito, il coordinatore cittadino di Italia Viva, Marco Dezio – in modo da rendere più sicuro e dignitoso, anche nel decoro, il luogo santo. E, invece, niente. Invece ci confrontiamo con un modo di fare che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare di risolvere uno dei vulnus più evidenti della nostra realtà urbana. Davvero un peccato”.

