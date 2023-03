Ragusa. “La Sicilia, danza Csen” domenica al teatro Tenda

E’ tutto pronto per il grande appuntamento con la danza accademica di domani. Dalle 9,30, infatti, al teatro Tenda di Ragusa, è in scena la terza edizione de “La Sicilia, danza Csen”, uno straordinario evento che vedrà la presenza di oltre 500 ballerini che si cimenteranno nelle sfide delle varie categorie. Le trenta scuole partecipanti arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche dalla Calabria. Le uscite previste sono 130 e questo significa che il concorso si concluderà intorno alle 17,30. Subito dopo, ci sarà la cerimonia di premiazione. L’iniziativa è promossa dal comitato provinciale Csen con il patrocinio del Comune di Ragusa. Anche stavolta, la giuria internazionale è di primissimo livello. Direttore artistico del concorso è stato riconfermato Dario Biuso, artistic director of the Koreos Ballet Company oltre che guest choreographer and teacher in Russia; Mikhail Kaniskin, docente e solista per lo StatsOper di Berlino; Natalia Gasmaeva, docente per la John Cranko School Stoccarda e ballerina al Bolshoi theatre di Mosca ed Ekaterina Dalskaya, docente dell’Accademia ucraina di balletto, ballerina e docente al teatro Bolshoi di Mosca. Il segretario verbalizzatore è il maestro Fabio Gencarelli, proveniente dalla Calabria, che sarà assistito dai maestri Eliana Curiali e Gianni Di Caro. Prevista anche la presenza del consigliere regionale Csen Raffaele Furnaro. “Siamo pronti – sottolinea il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi – per una manifestazione di grandissimo spessore che sarà caratterizzata da una partecipazione che si annuncia da record. Cercheremo di dare il massimo in termini organizzativi e speriamo che questa giornata possa rimetterci in pari con la necessità di recuperare il tempo perduto dopo gli anni pandemici che hanno condizionato anche l’attività delle varie scuole di danza accademica. Siamo pronti, insomma, per dare vita a una manifestazione di tutto rispetto”.

