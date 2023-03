Modica, La piccola Lucrezia è tornata a casa. Ottima anche la corsa alla solidarietà per i fondi

La piccola Lucrezia è tornata a casa, dopo avere subito un intervento al femore e al bacino l’ 8 febbraio scorso al “Gaslini” di Genova dove è ritornata per il controllo dei quaranta giorni.

Lucrezia rientrata a Modica potrà riabbracciare il fratellino nato un mese fa.

Papà e mamma hanno bussato alla porta de lo Scontrino Sospeso e del Movimento Difesa del Cittadino che si sono subito attivati per una raccolta fondi con il claim “un volo per Lucrezia”.

“Lucrezia torna a casa con qualcosa in mano che è molto più di un insegnamento, commenta Alessia Sudano, de lo Scontrino Sospeso, ideatrice e responsabile del progetto, è un esempio tangibile di gratuità e condivisione più che rara.

Lucrezia, la sua mamma ed il suo papà hanno deciso di far prevalere il bene sulla vita di un’altra persona che nemmeno conoscono. Ecco dunque che le somme destinate a Lucrezia nella raccolta de lo Scontrino Sospeso, in esubero per quanto raccolto già con Go found me , per volontà della famiglia, verranno totalmente destinate a favore dei fondi “Aiutiamo Antonio”. Questo è lo Scontrino Sospeso, queste sono le persone che ci circondano. Bentornata a casa Lucrezia e grazie per questa lezione di vita !”

