Monterosso. Solenne Settenario in onore di Maria SS. Addolorata

Comincia oggi nel Santuario Diocesano dell’Addolorata il solenne Settenario . Ecco il Programma. Questo pomeriggio alle 18.30 ci sarà il Santo Rosario, le litanie ed il canto della Settina. Alle 19.00 la Celebrazione Eucaristica.

Domenica alle 19.30 una Celebrazione Eucaristica.

Lunedì 27 marzo gli Esercizi Spirituali tenuti da Padre Fabio Pistillo, carmelitano

ed alle 19.00 una Santa Messa- Adorazione Eucaristica e III Meditazione. Per martedì 28 marzo si svolgeranno gli Esercizi Spirituali tenuti sempre da Padre Fabio Pistillo carmelitano ed alle 19.00 Messa- Adorazione Eucaristica e IV Meditazione . Per giorno 31 marzo “venerdì dell’Addolorata” alle 9.00 ci sarà la Celebrazione delle Lodi ed esposizione Eucaristica ed adorazione.

Alle 12.00 Ora media e benedizione Eucaristica.

Alle 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica Presieduta dall’Arciprete

Don Giuseppe Antoci ed alle 20.00 Via Crucis cittadina della

“Pace” dal Santuario alla Chiesa di San Giovanni.

