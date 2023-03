Modica, ufficializzata la candidatura di Gerratana a sindaco

E’ stata ufficialmente presentata oggi la candidatura a sindaco di Modica, di Nino Gerratana. Al “Principe d’Aragona” si è tenuta la convention durante la quale l’aspirante primo cittadino ha parlato di alcune problematiche della città, partendo dal sociale. Scuolabus, mensa per gli studenti, aiuti alle famiglie di disabili, attraverso la creazione di un fondo con la rinuncia del 50% degli emolumenti per le cariche di sindaco e assessori e del gettone di presenza dei consiglieri comunali, valorizzazione del centro storico attraverso la ristrutturazione delle vecchie abitazioni, abbandonate . “Sarò il sindaco di tutta la città – ha detto il candidato sindaco – e la gente potrà parlare con me. Dopo la presentazione delle liste, mi recherò presso un notaio davanti al quale firmerò un mio impegno: se dopo tre anni non avrò portato a compimento il 50% del mio programma, mi dimetterò. Lancio questa sfida anche agli altri candidati”.

Nino Gerratana ha anche presentato tre dei sei probabili assessori. Franco Militello, le avvocatesse Maria Francesca Placenti ed Ester Scucces Mauro. Nessun accenno al momento al problema del risanamento di bilancio anche se il suo programma, è stato detto, è in via di sviluppo.

