Modica. L’Erasmus promuove l’innovazione digitale a scuola

Si è conclusa un’altra mobilità legata ai progetti Erasmus che contraddistinguono l’offerta formativa dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica.

I docenti Rita Campo, Francesco Milceri Bausoto e Vincenzo Nigro hanno accompagnato 6 alunni nella cittadina di Stei in Romania presso la scuola “Liceul Tehnologic Unirea” dove hanno seguito le attività previste insieme agli studenti e agli insegnanti dei paesi partner che hanno condiviso il progetto “Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages”.

Dal 6 al 10 marzo alunni e insegnanti sono stati coinvolti in una serie di iniziative che hanno dato vita a significativi momenti di condivisione e partecipazione a dinamiche sociali e scolastiche che hanno fatto emergere il senso di rispetto per la diversità e l’apprezzamento del modus vivendi tipico del paese ospitante e non comune a tutti i paesi partner.

Le attività didattiche programmate e svolte a scuola sono state rivolte alla conoscenza di alcune funzioni di Google Suite e alla conoscenza della chat GPT, innovazione per navigare sulla rete e reperire nuove informazioni.

Grazie all’utilizzo delle TIC, è stato possibile andare oltre il confine delle aule e del curriculum aprendo nuovi orizzonti a studenti e insegnanti dei diversi paesi partner del progetto.

Nonostante le differenze linguistiche e le diverse abitudini alimentari, tutti i partecipanti provenienti dalla Turchia, dall’Ungheria, dalla Slovacchia e dall’Italia sono riusciti ad adattarsi alle peculiarità della Romania, un paese che è riuscito a trasmettere ricchezza di emozioni e sentimenti autentici.

La visita della città di Stei, il museo di Oradea, the Bears’ Cave a Chiscau e il Corvin Castle a Hunedoara hanno offerto spunti di osservazione e curiosità.

Alunni e insegnanti hanno instaurato un gioioso e positivo rapporto comunicativo e, trattandosi dell’incontro conclusivo del progetto, hanno dato spazio alla possibilità di diffondere sempre buone pratiche e a ripensare a nuove forme per le attività internazionali previste dallo stimolante mondo formativo dell’Erasmus.

