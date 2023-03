Ispica. Plesso Sant’Antonio ospita studenti Campailla di Modica

Al via il percorso di PCTO degli alunni del liceo artistico “Galilei-Campailla” di Modica grazie alla convenzione stipulata con l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica. Coinvolti circa 19 studenti che, per quaranta ore, saranno impegnati in attività didattiche ed artistico-pittoriche nel plesso Sant’Antonio. La realizzazione di street art nelle pareti esterne del giardino rientra nel progetto dell’infanzia denominato “A scuola con cura rispettiamo la natura” mentre il murales, che verrà realizzato nella parete dell’ambiente di apprendimento innovativo della primaria, rientra nel progetto “Non ti scordar di me”, una campagna nazionale promossa ad Ispica dal circolo Sikelion di Legambiente. Per gli studenti del liceo sarà un’esperienza formativa sotto la guida del tutor esterno, l’insegnante Giuseppina Ferlisi e dei tutors interni, la prof.ssa Anna Alì e la prof.ssa Concetta Cicciarella, mentre per i bambini delle sezioni A, B, C di infanzia e della 1C, 2C, 3C primaria sarà un momento di crescita e di partecipazione attiva alla riqualificazione degli ambienti scolastici in cui trascorrono le loro giornate e svolgono le loro attività. Mercoledì 22 e venerdì 24 marzo sono iniziate le attività di conoscenza dei gruppi di lavoro, di perlustrazione e visione degli spazi ed il brainstorming che condurrà all’opera finale. “Un percorso innovativo e formativo – afferma il Responsabile del progetto primaria, insegnante Lino Quartarone – che porterà ad un risultato sicuramente originale di cui potranno beneficiare quotidianamente i nostri alunni”.

