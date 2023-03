Non è passata inosservata l’attrice Ambra Angiolini in giro per Modica. Tra uno spettacolo e un altro al Teatro Garibaldi, Ambra non ha mancato di fare un giro per il centro cittadino anche per assaggiare la cioccolata di Modica. Al Ciock Caffè, oltre a gustare il famoso prodotto non si è rifiutata a qualche selfie.

