Modica. L’Unitre e il bene – essere nella terza età

Presso i locali della Fondazione Grimaldi, a Modica, si è svolto il secondo incontro organizzato dalla locale sede dell’Unitre sui temi della salute e, nello specifico, sulla “salute mentale life time”. A relazionare è stato chiamato Giorgio Garofalo, dirigente medico psichiatra presso l’Uoc di psichiatria di Modica che, intervenendo, si è soffermato sui processi psicologici che scandiscono la crescita e lo sviluppo psicofisico dell’individuo dalla “prima” alla “quarta” età.

Ha poi illustrato come i disturbi mentali possono declinarsi in maniera differenziata in rapporto alla fase della vita nella quale si trova la persona. Si è soffermato infine sulle criticità della norma sull’amministrazione di sostegno ed indicato un percorso di assistenza territoriale e domiciliare in grado di evitare ogni forma di nuova istituzionalizzazione nei confronti dei cittadini anziani. La relazione, alquanto dettagliata, ha suscitato particolare interesse fra i numerosi presenti molti dei quali hanno posto una serie di domande alle quali il dr. Garofalo ha risposto soffermandosi su ogni quesito in un dibattito che ha qualificato e reso ancora più interessante la conferenza.

I lavori sono stati introdotti e conclusi dal presidente Enzo Cavallo che, oltre a confermare l’impegno dell’Unitre di Modica a dedicare particolare attenzione ai temi riguardanti la salute, ha riferito sull’attività dell’associazione ed ha confermato l’appuntamento di mercoledì 29, alle ore 18, presso il Teatro Garibaldi dove saranno ricordate le poesie e la vita della poetessa Girolama Grimaldi.

