Ispica. Fratelli d’Italia a sostegno dell’amministrazione

Si è tenuta quest’oggi una conferenza per la presentazione dell’adesione in giunta di Fratelli d’Italia. Presente il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale del partito, che ha dichiarato: “Oggi, con il nostro capogruppo all’Ars Giorgio Assenza, abbiamo sancito il pieno sostegno di Fratelli d’Italia all’amministrazione guidata dal sindaco Innocenzo Leontini”.

Poi il senatore ha proseguito: “Con spirito costruttivo e di collaborazione per l’interesse della città Fratelli d’Italia esprimerà in giunta l’assessore Tonino Cafisi e in consiglio continuerà a contare sull’importante supporto della nostra consigliera Mary Ignaccolo. Ringrazio il nostro coordinatore cittadino Carmelo Alfano per l’azione sul territorio e il suo lavoro prezioso di raccordo”.

“Ringrazio altresì il dottor Paolo Santoro, commissario Iacp Ragusa, e il sindaco Innocenzo Leontini al quale mi lega un rapporto di stima politica e umana. Lavoreremo a tutti i livelli e a testa bassa per far crescere Ispica e per tutelare la sua comunità”, ha concluso.

Salva