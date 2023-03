Ragusa. Sovraindebitamento, commercialisti e avvocati insieme

Commercialisti e avvocati insieme per tracciare il fenomeno del sovraindebitamento. Presente all’evento, tenutosi presso la sala Avis di Ragusa, anche il neo presidente del Tribunale di Ragusa Francesco Paolo Pitarresi. Venerdì 24 marzo altro incontro con l’economista Claudio Siciliotti: presentazione del libro “Il tempo dei costruttori”.

Settimana di appuntamenti per l’Odcec di Ragusa. Dopo aver tenuto l’interessante e partecipato incontro sul corrente tema del “sovraindebitamento”, l’Ordine dei commercialisti ibleo si prepara ad un altro evento di rilievo insieme all’economista Claudio Siciliotti. Presso la sede dell’Ordine verrà presentato il suo ultimo libro “Il tempo dei costruttori – dalla stagnazione economica fino alla pandemia e ai venti di guerra, alla ricerca di un progetto Paese”. Insieme all’autore ne parleranno Daniele Manenti (consigliere Bapr) Rosa Anna Paolino (presidente Anc Ragusa) e Cristian Donzello (presidente Ugdcec Ragusa).

Nel frattempo, ha riscosso grande consenso in termini di partecipazione il recente evento formativo sviluppato sul tema del “sovraindebitamento” messo in piedi dall’ordine dei commercialisti e gli avvocati del foro di Ragusa. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente Maurizio Attinelli, a prendere la parola è stato il neo presidente del Tribunale di Ragusa Francesco Paolo Pitarresi: “Nonostante mi trovi qui da pochissimo tempo – ha riferito Pitarresi – ho già avuto modo di constatare la dinamicità della frizzante economia ragusana. Non posso che apprezzare la serie di iniziative formative per i professionisti del territorio. Strumenti utili e di riferimento”.

Sull’argomento – moderato dalla vicepresidente dell’Ordine Odcec Francesca Mazzola – anche gli interventi precisi e dettagliati del magistrato Marisa Acagnino, Marco Carbone (referente dell’organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei commercialisti di Roma) e Salvatore Barraca, referente dell’OCC di Ragusa e magistrato di lungo corso presso il Tribunale di Ragusa.

“Sono tante le persone e le imprese interessate dal sovraindebitamento – ha spiegato il presidente dei commercialisti iblei Maurizio Attinelli – evento spesso causato da imprevisti (malattia, perdita del lavoro, decesso di un familiare, separazione coniugale, spese urgenti) in grado di trasformare gli “impegni mensili” in “macigni difficili da onorare”. Scattano rate e scadenze, di conseguenza l’equilibrio mantenuto per anni si rompe. In tutti questi casi – sottolinea Attinelli – ci si può rivolgere oggi al commercialista o all’avvocato e tentare la soluzione dei debiti tramite l’Organismo della Composizione della Crisi”.

