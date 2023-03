Ragusa. Presentata la coalizione a sostegno del candidato sindaco Sergio Firrincieli

La forza delle idee, ma anche dei numeri, che diversamente da quanto qualcuno vorrebbe far credere, sono dalla parte della coalizione progressista a sostegno del candidato sindaco di Ragusa, Sergio Firrincieli, che oggi si è presentata alla città con i rappresentanti dei diversi schieramenti: Stefania Campo per il Movimento 5 Stelle, il senatore Gianni Battaglia per Articolo Uno, Angelo Rinollo per Sinistra Italiana, Gabriella Elia per Europa Verde e Aldo Bertolone per Equità Territoriale. Nel corso dell’incontro con la stampa è stato spiegato l’iter che ha portato ogni soggetto politico e movimento a sposare la causa di un candidato sindaco “che rappresenta la vera alternativa progressista della città. Una città che vuole ripartire dai temi più importanti, quali un centro storico colpevolmente dimenticato dall’attuale Amministrazione comunale, dove accanto alle vie principali si trovano mini discariche a cielo aperto e degrado diffuso, ed ancora una città che possa avere finalmente un sistema di mezzi di trasporto che possa consentire ai cittadini di non spostarsi sempre e soltanto con l’auto. Una città che guardi davvero alle categorie più deboli e che di queste si prenda cura, che sia attenta ai diritti civili, mai come in questo momento messi in pericolo dalle destre”. In quanto alle liste e ai possibili nomi della Giunta, il candidato sindaco è stato chiaro: “Nessuna discussione è stata ancora affrontata con i nostri alleati in merito a possibili assessorati, ma è chiaro che ci siederemo attorno a un tavolo al momento opportuno. Per quanto riguarda le liste, siamo convinti che sia necessario presentare nomi che abbiano reali possibilità di approdare in Consiglio comunale, convinti come siamo che a nessuno faccia bene presentare una serie infinita di candidati, che poi sono e restano soltanto di facciata. Noi conosciamo bene la forza del Movimento 5 Stelle, che ha portato a casa un risultato più che prestigioso alle ultime elezioni politiche e regionali dello scorso mese di settembre: numeri che sommati a quelli della nostra coalizione ci mettono in condizione di potere ambire a fare un risultato molto importante. Chiaramente il lavoro da fare è ancora tanto, ma non ci mancano di certo energia, entusiasmo e competenza. In molti sono convinti che con la forza dei numeri riusciranno a vincere le elezioni. Se è vero che la matematica non è un’opinione in politica non è matematica ma opinione. E fortunatamente i cittadini ragusani, che sono elettori evoluti, oggi sanno bene farsela una…opinione”.

