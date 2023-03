Tentativo di furto in abitazione a Scoglitti.

Questa mattina, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, sono intervenute in una residenza estiva a Scoglitti per una intrusione segnalata dall’antifurto presente nell’immobile.

Le Guardie Giurate, tempestivamente intervenute, trovavano un infisso manomesso nel retro dell’immobile e avvisavano il proprietario ed il Commissariato di Polizia di Vittoria.

Poco dopo, il proprietario arrivava sul posto, affermando che gli ignoti malviventi non erano riusciti a rubare nulla.

Salva