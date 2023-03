Chiusure festive, Fisascat Cisl Ragusa incontra direzione Le Masserie

“La tutela degli interessi dei lavoratori non può essere una questione di meriti o di primati ad appannaggio degli interessi delle organizzazioni sindacali”. Così il segretario territoriale di Ragusa della Fisascat Cisl, Salvatore Scannavino, commenta la trattativa in corso sulle chiusure festive del centro commerciale Le Masserie, nel capoluogo ibleo, che vedrà impegnate, nei prossimi giorni, le federazioni sindacali provinciali, sebbene in tavoli separati. “Il 10 gennaio scorso, la Fisascat ha presentato una richiesta di incontro con la direzione delle Masserie – continua Scannavino – proprio in ordine al calendario delle festività 2023. Lunedì avremo modo di confrontarci su questo argomento con la direzione che ringraziamo, intanto, per avere accolto la nostra richiesta. Unica nota di rammarico la consapevolezza di dover tutelare gli interessi dei lavoratori in maniera separata rispetto alle altre organizzazioni sindacali provinciali piuttosto che costituire un adeguato fronte unitario, così come avevamo auspicato. Ma, tant’è, ne prendiamo atto e andiamo avanti per la nostra strada. Peccato, un’altra occasione persa”.

