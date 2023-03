Acate, sancito l’accordo tra Fidone e Fratelli d’Italia

Il progetto amministrativo che vede Gianfranco Fidone candidato a sindaco di Acate sarà sostenuto anche da Fratelli d’Italia. A darne notizia è lo stesso Fidone a seguito di un accordo con i vertici di FdI Salvo Sallemi, senatore e coordinatore provinciale, Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars, e con il circolo acatese del partito.

“Il nostro progetto per Acate continua a raccogliere consensi – dice Fidone – e ringrazio Fratelli d’Italia per il sostegno. Si tratta di una notizia molto importante per Acate che potrà contare su canali diretti di altissimo livello istituzionale.. Acate ha un’occasione importante: voltare pagina, chiudere col passato e affidarsi a una squadra solida e che troverà le porte aperte a Palermo come a Roma. Fratelli d’Italia avrà quattro candidati nella lista per il consiglio e Gianfranco Ciriacono sarà vice sindaco designato. Il nostro progetto rappresenta un modello di intese e sinergie politiche che porterà un valore aggiunto anche per il futuro ad Acate e per il territorio”.

“Fratelli d’Italia è e sarà protagonista nelle prossime amministrative – aggiunge il senatore Sallemi con l’onorevole Assenza – e ad Acate ha scelto di sostenere Gianfranco Fidone in linea con l’idea di rinnovamento e competenza che abbiamo sempre avuto. Il sostegno al territorio e agli enti locali è massimo, convinti che su agricoltura, ambiente, lotta al dissesto idrogeologico e valorizzazione turistica si debba fare molto; la sinergia con un’amministrazione giovane e motivata sarà un beneficio per gli acatesi”.

