Alle 12.07 Mons. Rumeo è Vescovo di Noto

Mons. Rumeo è vescovo di Noto. Alle ore 12.07 l’acclamazione ufficiale.

“È con gioia – ha affermati mons. Mario Russotto – che vi consegno Salvatore come vostro vescovo. Certo di consegnare un pastore con il cuore di Cristo. Un pastore che sarà icona di paternità e allo stesso tempo di maternità. Sarà accogliente e premuroso”

Mons. Salvatore Rumeo è divenuto il dodicesimo vescovo della diocesi netina.

Una folla di fedeli, accorsi dalle Chiese di Caltanissetta e Noto, ha accolto il nuovo capo della Diocesi. Un pastore pronto a servire con misericordia e ascolto, visibilmente emozionato.

Presenti i Vescovi delle diocesi siciliane, alcuni anche da fuori regione come Mons. Mariano Crociata, già vescovo di Noto, e mons. Sikuli vescovo della diocesi gemella di Butempo Beni.

Lo stesso Mons. Russotto, vescovo ordinante, si è più volto commosso durante l’omelia. Un discorso interrotto più volte dagli applausi e dall’emozione visibile anche nei presenti.

“Sarà – ha aggiunto Russotto – come avere in mezzo a voi un pezzo del cuore di Giovanni Paolo II”.

