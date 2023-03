I vicini si erano insospettiti ed avevano lanciato l’allarme. Giovedì sera sono intervenuti in Via Lelli a Modica Alta i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo avere verificato che dall’interno della casa non si rilevavano segnali, hanno forzato una finestra e sono entrati. Una volta dentro hanno trovato il corpo privo di vita dell’anziano, un 77enne di origini campane. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ne ha ufficialmente constatato il decesso.

