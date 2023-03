Mondiali di Calcio 2026 sarà a 48 squadre

I Mondiali di calcio che si svolgeranno nel 2026 nella sede condivisa da Messico, Stati Uniti e Canada saranno i primi ad avere un formato a 48 squadre, secondo quanto annunciato dal Consiglio della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA ). Riunitosi a Kigali, in Ruanda, prima del 73° Congresso FIFA, il Consiglio dell’associazione sportiva ha spiegato che le 48 squadre partecipanti alla massima competizione calcistica saranno divise in 12 gironi da quattro squadre. La prima proposta prevedeva 16 gironi da tre squadre, tuttavia questa è stata modificata in 12 gironi da quattro, con le prime due, e le otto migliori terze classificate, che avanzavano ai sedicesimi di finale. La Fifa ha spiegato che il formato rivisto mitiga il rischio di collusione e garantisce che tutte le squadre giochino un minimo di tre partite, fornendo al contempo tempi di riposo equilibrati tra le squadre in competizione. Infantino ha commentato che il nuovo formato è stato adottato sulla base di una revisione completa che ha considerato l’integrità sportiva, il benessere dei giocatori, i viaggi di squadra, l’appeal commerciale e sportivo, nonché l’esperienza della squadra e dei fan. Il Consiglio FIFA ha inoltre stabilito che la finale del Mondiale nordamericano (che passerà da 64 a 104 partite) si giocherà domenica 19 luglio 2026.

