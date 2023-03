Giappone: se non perdi peso corporeo ti sanziono

(g.r) E’ quello che accade nel paese dagli occhi a mandorla se pensi di non dover prestare attenzione al tuo peso corporeo nei limiti consentiti dalla legge. Le regole in tal senso in Giappone sono piuttosto stringenti e non consentono sforamenti di peso corporeo a uomini e donne già a partire dal 2008, tanto da essere considerato dall’Oms il secondo paese al mondo “più fit” che rispetta le regole e combatte l’obesità. Indubbiamente un grande risparmio per la sanità del Sol Levante, oltre a salvaguardare la cosa principale, la salute dei propri cittadini dall’insorgere di malattie cardiovascolari, infarti e diabete, ecc. Restare in forma dunque secondo la legge giapponese è diventata quindi una priorità, in caso contrario ti sanziono se entro tre mesi dallo sforamento dei parametri di peso stabiliti dalla legge non ti impegni a dimagrire e rientrare nei ranghi della normalità. Le stesse aziende giapponesi sono obbligate per legge a sottoporre i propri dipendenti ad un check up annuale in cui viene misurato il girovita dei cittadini che non deve superare gli 85 centimetri per gli uomini e 90 per le donne (gli unici ad essere dispensati i lottatori di sumo). Se non ce la fai a rispettare queste misure, sarai costretto a sottoporti a una dieta forzata, seguendo dei programmi terapeutici piuttosto salati della durata di sei mesi. Per l’Italia sarebbe una manna adeguarsi a queste regole.

