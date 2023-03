Modica, all’Istituto Verga seminario “All’incrocio tra filologia, politica, storia e società”

Venerdì 17 marzo alle 10,30 nell’aula magna dell’Istituto “Giovanni Verga” nel piazzale Baden Powell di Modica, si terrà un seminario di formazione e orientamento per le quinte classi sul tema ”all’incrocio tra filologia, politica, storia e società”. Dopo i saluti del dirigente scolastico Alberto Moltisanti relazioneranno i professori Giuseppe Noto dell’Università di Torino sul tema “vero, falso, fake: filologia della contemporaneità”. Seguirà l’intervento del prof. Stefano Rapisarda dell’Università di Catania sul tema “filologi in guerra”. L’iniziativa deriva da una collaborazione tra l’Istituto “Giovanni Verga” ed il Centro Interuniversitario di Ricerca «Filologia, Politica, · Storia, Società» che riunisce le Università di Catania, Cagliari, Urbino “Carlo Bo” e Torino e si propone di promuovere la conoscenza della realtà universitaria ai fini dell’orientamento in uscita e stimolare la riflessione su tematiche attuali, in vista del prossimo esame di Stato

