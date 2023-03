Rabiot firma autografo e contratto davanti a ragazzino modicano

E’ successo a Torino, nella nota pizzeria La Lampara. Vincenzo Arena, è un ragazzino modicano di 13 anni, faccia simpatica, con un’intelligenza ed una vivacità spiccata ed è, come lui stesso dice di se, “juventino fino al midollo ed anche oltre”. Dopo la partita con il Friburgo, assieme al papà Giorgio –il presidente del nostro club JOFC Modica Gianluca Pessotto– è stato in pizzeria ed ha incontrato Adrien Rabiot. Senza alcuna ritrosia, si è seduto accanto a lui, accolto con simpatia dal centrocampista francese della Juve e gli ha fatto firmare la magliettina bianconera.

Poi, l’ha guardato fisso negli occhi e gli ha detto: “Adrien, questa firma vale anche per il rinnovo!”. Rabiot ha sorriso e ha risposto al bambino con un “vedremo” che sa molto di speranza! “Secondo me ci sta pensando seriamente a restare con noi”, ha detto Vincenzo, dopo avere chiacchierato con il nazionale trnsalpino. E poi, ha raccontato ai suoi compagni della media ‘Falcone’ quello che gli è successo a Torino con Rabiot mentre si gode quel “vedremo” che per lui, è ben più che una promessa. E semmai il nostro ‘25’ dovesse davvero rinnovare con la Juventus, beh, un po’ di merito sarà pure di Vincenzo Arena, 13, da Modica, juventino fino al midollo ed anche oltre!

