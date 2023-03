Vicolo Ritrovato e Libreria Zazie presentano a Modica “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”

Il docufilm “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” di Matteo Parisini sarà proiettato per la prima volta nella Sicilia orientale, grazie alla collaborazione tra Vicolo Ritrovato e Libreria Zazie.

In occasione dell’80° anniversario della nascita di Luigi Ghirri e del 30° anniversario della sua morte, il documentario a cura di Matteo Parisini (voce narrante di Stefano Accorsi) ripercorre le tappe cruciali della vita e del lavoro del fotografo, partendo dai suoi scritti.

La proiezione avverrà Venerdì 24 Marzo alle ore 21:15 presso il Nuovo Cineteatro Aurora.

Il film, che ha ottenuto un ampio consenso di pubblico e critica dal primo giorno di programmazione, è un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul lavoro fotografico di Luigi Ghirri, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni, e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria ma unita.

Giorno 24 marzo, prima della proiezione, e sabato 25, a pochi passi dal cinema, presso la suggestiva Chiesa di San Nicolò ed Erasmo a Modica Alta, lo spazio sarà allestito per ospitare talk e proiezioni di una selezione di documentari che indagano il rapporto tra l’uomo e i paesaggi urbani ed extraurbani:

“M.G Grasso Cannizzo-ANM 2018 Ordinary Re-construction” di Andrea Giannone, 2022

“Exterior Day (Esterno Giorno)” di Giulia Magno, 2021

“Rodas” di Manu Toro, 2022

“Jimi Hendrix vs. Mr. Cattelan” di Maurizio Dalla Palma, 2022

Saranno presenti due ospiti speciali che terranno due incontri aperti al pubblico: venerdì 24 alle 19.00, il fotografo Massimo Siragusa condurrà un talk dal titolo Lo sguardo attuale di Ghirri in cui introdurrà la figura e il lavoro di Luigi Ghirri; sabato 25 alle 18.30, l’artista Giovanni Blanco guiderà la discussione sulla relazione tra la fotografia di Ghirri e la pittura nell’arte attraverso il suo talk intitolato La realtà come equivoco, la luce si fa pittura.

Inoltre, sempre all’interno della Chiesa, verrà allestita la mostra “Ghirri in copertina” a cura di Libreria Zazie, sul legame tra Luigi Ghirri e Italo Calvino, nel centenario della nascita di quest’ultimo. In esposizione la uniform edition di Oscar Moderni delle opere di Italo Calvino, pubblicata da Mondadori con le fotografie di Luigi Ghirri in copertina.

La Libreria Zazie curerà il bookshop dell’evento, offrendo una vasta selezione di libri riguardanti le tematiche trattate.

Gli appuntamenti previsti saranno accompagnati da una selezione di vini di Rappa Enoteca, partner dell’evento assieme a Nuovo Cineteatro Aurora.

Cortometraggi e mostra sono visitabili dalle 17 alle 20 e l’accesso alla Chiesa sarà totalmente gratuito.

Le prevendite per la visione del film sono disponibili online (bit.ly/infinitovicolo) e presso la Libreria Zazie e il Nuovo Cineteatro Aurora.

Salva