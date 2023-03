Ragusa. Operazione di rimozione della cartellonistica abusiva

La Polizia Municipale di Ragusa nella giornata di mercoledì ha operato undici interventi di bonifica della pubblicità non autorizzata con relativa rimozione degli impianti spesso fatiscenti e pericolosi per la pubblica incolumità. Le strade interessate all’intervento di bonifica sono state corso Italia, via Risorgimento, via Archimede, viale Sicilia, via Fieramosca, corso Vittorio Veneto e via Pietro Nenni. Rimossi cartelloni e impianti anche a Marina di Ragusa. L’operazione di Polizia Municipale è tuttora in corso.

Salva