Chiavola(PD Ragusa). “Nuovi corpi illuminanti, messaggi elettorali che fanno imbufalire”

“Capiamo che in campagna elettorale tutto fa brodo e che continueremo a vederne delle belle. Però, sarebbe molto più interessante se non si mandassero messaggi a casaccio o non si lasciasse intendere chissà che cosa”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a evidenziarlo dopo avere letto il contenuto di un cartellone 6×3 del sindaco uscente in cui si evidenzia la “nuova luce in 275 strade” e l’“installazione di pali in zone storicamente prive”. “Sarà pure così – commenta Chiavola – però offrirei alla cittadinanza una riflessione. E cioè: se una Giunta municipale si occupa di cambiare le lampadine, anche ammesso e non concesso che siano quelle più nuove a led, è normale amministrazione. Poi, si parla di pali in zone storicamente prive. Vorrei sapere a che cosa ci riferiamo, esattamente, visto e considerato che a San Giacomo, laddove i pali continuano a mancare da tempo, nulla è cambiato, eccezion fatta per l’installazione di un paio tra questi proprio di recente (e di ciò abbiamo visto soltanto tabelle di cantiere) che nulla modificano rispetto alle reali esigenze del territorio. Ci chiediamo, dunque, cosa ci sia da menare a vanto sul fronte della nuova luce e dell’installazione dei pali in zone storicamente prive quando una delle frazioni più popolose del territorio cittadino continua a dovere fare i conti con carenze a dir poco clamorose. Anzi, a dirla tutta, sono stato io a proporre un emendamento, con parere favorevole, approvato, da una maggioranza trasversale con 14 voti favorevoli, durante l’ultima sessione di Bilancio in Consiglio, che contempla l’appostamento di fondi pari a 80mila euro, finalizzati a prevedere una seria illuminazione di una parte delle contrade del territorio di San Giacomo. Dunque, il sindaco uscente Cassì dovrebbe ricordare che l’ultima cosa di cui può parlare questa amministrazione comunale è l’illuminazione pubblica nelle campagne dove continua una desolazione e un abbandono senza precedenti”.

