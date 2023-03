Ragusa in Movimento. Piazzetta via Montale, permane il degrado

“La piazzetta di via Eugenio Montale a Ragusa, in periferia, subito dopo la rotatoria di viale delle Americhe, quella che, per intenderci, conduce a Chiaramonte, non è mai stata interessata, in cinque anni, da alcun intervento di sistemazione. L’ultimo risale al 2018 prima che si insediasse l’attuale amministrazione”. E’ il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a rilevarlo, dopo avere girato un video, diffuso sui social, sul sito in questione. “Le immagini testimoniano chiaramente – aggiunge Chiavola – come la piazzetta sia ridotta ai minimi termini. Più nessuna forma alle siepi, rifiuti di ogni dimensione gettati sul terreno come se fosse una discarica, addirittura è presente pure materiale di risulta del settore edilizio. Ovviamente, proliferano insetti e roditori che qui hanno trovato il loro habitat naturale. Alcuni lampioni, poi, sono pure caduti per non parlare del fatto che i rovi, alti sino a tre metri, insidiano alcune abitazioni circostanti e i proprietari si trovano costretti, quando necessario, a potarli autonomamente per evitare che gli stessi possano invadere i propri spazi. Insomma, una situazione davvero deprimente non foss’altro perché da anni si sollecita un’azione di riqualificazione all’Amministrazione comunale. Tutto, però, è rimasto lettera morta. Chiediamo, ancora una volta, all’ente di palazzo dell’Aquila di predisporre un intervento ad hoc per assicurare quelle risposte che tutti i cittadini della zona si attendono”.

Salva