Pozzallo. Governo finanzia un centro di riuso per 900.000 euro

Il centro di riuso ha una finalità sia ambientale che sociale, da un lato concorre a ridurre la produzione dei rifiuti favorendo il riuso e prolungando il ciclo di vita dei beni materiali, dall’altro offre un sostegno alle fasce sensibili della popolazione rendendo disponibili beni usati e creando nuove opportunità di lavoro.

Il centro di riuso è uno spazio attrezzato dove ognuno può donare degli oggetti che non servono più e che possono essere utilizzati da altri, allungando così il ciclo di vita dei propri beni, con vantaggi per l’economia e l’ambiente.

Gli oggetti consegnati saranno riparati e ricollocati in un mercato solidale.

Questo ulteriore finanziamento si aggiunge ai 400.000 € della Regione Sicilia per l’adeguamento e la fornitura di nuove attrezzature per il Centro Comunale di Raccolta.

Pee il Sindaco Roberto Ammatuna si tratta di ulteriori risorse destinate al Comune di Pozzallo, e si ritiene soddisfatto di questi importanti finanziamenti, grazie ai quali si possono compiere ulteriori salti di qualità nella gestione dei rifiuti per proiettarci verso il traguardo “rifiuti zero“.

Salva