Santa Croce.Approvato il Programma triennale dei lavori pubblici

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Santa Croce Camerina il Programma triennale dei lavori pubblici, programma che rappresenta in assoluto il piano degli investimenti che l’Amministrazione comunale intende avviare nel territorio. L’Elenco annuale 2023 del Comune di Santa Croce Camerina, redatto contestualmente al Programma triennale 2023/2025, prevede l’inserimento di ben 19 interventi di lavori pubblici con un importo maggiore a € 100.000. In particolare sono stati inseriti gli interventi finanziati dal Pnrr ovvero: la realizzazione di un locale per mensa scolastica, dell’importo di € 320.000; la realizzazione di un asilo nido comunale in via Iozzia”, dell’importo di € 2.450.000; l’adeguamento sismico del plesso scolastico 10 aule di via G. Di Vittorio, dell’importo di € 2.940.000; l’adeguamento sismico della scuola primaria “Falcone e Borsellino” dell’importo di € 4.766.800; l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia (scuola materna) sita in via F.lli Cervi, dell’importo di € 1.683.850; l’adeguamento sismico della scuola media Psaumide Camarinense, dell’importo di € 2.754.000; la videosorveglianza cittadina per € 157.000. “Su iniziativa di questa Amministrazione – commenta il sindaco Peppe Dimartino – sono stati inseriti tre nuovi interventi dell’importo ciascuno di € 250.000, la cui copertura finanziaria è prevista mediante finanziamento pubblico e pertanto senza aggravio per le casse comunali, ovvero: la realizzazione di interventi di efficienza energetica nell’immobile adibito ad uffici dei servizi sociali sito in piazza degli Studi; la realizzazione di interventi di efficienza energetica nell’ufficio tecnico comunale sito in via Moravia; la manutenzione viabilità comunale strade e marciapiedi comunali. Voglio ringraziare lo spirito costruttivo che ha contraddistinto il Consiglio comunale di ieri sera, e l’augurio non può che essere quello di proseguire con questo clima”. Saranno inoltre avviati nell’anno in corso i lavori della nuova circonvallazione di collegamento tra le S.P. n.60 e 20 per un importo complessivo di € 374.000. Infine nell’anno 2023 è previsto l’avvio dei lavori di riqualificazione del campo di calcio J.F. Kennedy con trasformazione del manto in erba artificiale. Le opere pubbliche sono finanziate per la quasi totalità con risorse di privati e finanziamenti pubblici, senza pertanto pesare sulle casse dell’Ente. Approvato, infine, lo schema di regolamento della Consulta giovanile.

Salva