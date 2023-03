Nasce a Comiso un nuovo asilo nido comunale destinato ad ospitare 15 bambini da zero a due anni. “Un aiuto concreto, un sollievo per tante mamme che nel mondo di oggi fortunatamente lavorano, e che quindi hanno la necessità, oltre al sostegno della famiglia, di un sostegno che venga dalle istituzioni pubbliche”, lo afferma il Sindaco Maria Rita Schembari.

“Per la realizzazione dell’opera, che sorgerà in via G.B. Vico nei locali sottostanti la scuola dell’infanzia Campo Sportivo di viale della Resistenza, il Comune di Comiso ha acquisito un finanziamento di € 500.000,00 con i fondi PNRR – spiega il primo cittadino- ed è stata indetta la procedura negoziata che scadrà il prossimo 24 marzo. Dire che sono soddisfatta dal lavoro compiuto dall’assessorato ai lavori pubblici, dal vice sindaco Roberto Cassibba, e da tutto il team coordinato dall’ing. Nunzio Micieli, è dire poco. L’attenzione che hanno avuto nei confronti dell’edilizia scolastica – ancora Maria Rita Schembari -, e in questo caso un’edilizia che si sposa con l’offerta di servizi resi alla cittadinanza, è veramente encomiabile. Mi rende orgogliosa di essere il primo cittadino, e quindi un plauso a loro. In merito dunque a quest’ultima notizia reputo sia veramente un bene per la città di Comiso la possibilità di aprire un altro asilo nido, una scuola per la primissima infanzia, che è un aiuto concreto, un sollievo per tante mamme che nel mondo di oggi fortunatamente lavorano, e che quindi hanno la necessità, oltre al sostegno della famiglia, di un sostegno che venga dalle istituzioni pubbliche, così come riportato anche nella relazione fornitaci della Dirigente dei Servizi Sociali, la dott.ssa Guastella, sui bisogni e le necessità nella nostra comunità. Per questo motivo- conclude il sindaco di Comiso- sono particolarmente contenta e soddisfatta dal lavoro svolto da tutti”.

