Calcio. Colpaccio del Città di Comiso al Kennedy di Santa Croce

Colpo groppo per il Città di Comiso, che è andato in scena nell’anticipo del sabato, 11 marzo, presso lo stadio Kennedy, contro il Santa Croce, match valido come decima giornata di campionato, girone di ritorno. Ci si avvicina sempre di più verso la fine del campionato e ora più che mai servono vittorie ed accumulare punti, il tutto per potersi garantire una tranquilla salvezza. Ed è proprio da questo concetto che i Verdearancio si sono allenati e hanno affrontato l’avversaria di sabato, riuscendo nell’impresa di una grande vittoria.

Qui di seguito risultati e marcatori

Santa Croce 0

Città di Comiso 2 (Diallo 33’ 1T- Diara 48’ 2T su rigore)

“E’ stata una settimana molto intensa, in cui i ragazzi hanno lavorato bene e sabato è stato il giorno perfetto per raccogliere i frutti, ovvero tre punti d’oro”- ha commentato il Presidente Totò Scifo- “La squadra Verdearancio è una squadra compatta, che ha espresso un buon gioco e tanta voglia di portarsi a casa la vittoria, e così è stato, sensazione che ho percepito dal primo minuto di gioco.

Quella del Città di Comiso è stata una vittoria meritata, dove i Verdearancio non hanno sbagliato un colpo, tutto è andato bene e sono stati capaci nel reparto difensivo, grazie alle parate del nostro portiere.

Da oggi inizia una nuova settimana, e una nuova battaglia da affrontare. Questa volta la nostra avversaria è una squadra che punta in alto, ovvero il Modica. Una squadra che, se non riuscirà a vincere il campionato in modo diretto, potrà ugualmente fare il salto di categoria in quanto sono certo che entrerà nei play off.

Per quanto riguarda noi, domenica sarà sicuramente un bellissimo pomeriggio di Sport, in cui noi giochiamo per assicurarci la salvezza. Invito tutti i tifosi e simpatizzanti a seguirci domenica ed essere presenti allo stadio Peppe Borgese. Riempiamo gli spalti e tifiamo i colori Verdearancio”.

