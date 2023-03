Presentata la candidatura di Ivana Castello a sindaca di Modica

Presentata oggi ufficialmente la candidatura a sindaco di Modica del fronte progressista, Ivana Castello, attuale capogruppo del Pd al consiglio comunale. Una candidatura definita “coraggiosa”, che avrà il sostegno, oltre che dei Democratici, anche di Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle. La conferenza di presentazione si è svolta all’hotel Principe d’Aragona, presenti l’on. Nello Dipasquale, il segretario provinciale del Pd, Lino Giaquinta, e quello cittadino Salvatore Poidomani col suo vice Francesco Stornello. Il Movimento Cinque Stelle era presente con il consigliere comunale Marcello Medica e con l’on. Campo. Sinistra Italiana è stata, invece, rappresentata dal coordinatore provinciale Angelo Rinollo, e da Vito D’Antona.

“Conosciamo le difficoltà, gli avversari e, soprattutto, i problemi – spiega Castello – . Occorre avviare attività produttive di reddito senza gravare sui cittadini. E’ necessario avviare una politica di risanamento perchè sulle macerie non si può costruire.”

“Ivana Castello – dice l’on. Dipasquale – ha lavorato per anni nel Pd ed è maturata abbastanza per potere governare. In questa la città è mancato il largo respiro, una città sopravvissuta nell’ordinaria amministrazione”.

La presentazione di Ivana Castello ha dato modo di esporre i punti principali del programma che verte in particolare sulla situazione finanziaria del Comune. La proposta punta sulla riduzione del debito pubblico e sull’introduzione di nuove entrate per il Comune, senza gravare sui cittadini. La candidata ha sottolineato della possibilità di nuovi investimenti per la città col fine di migliorare le infrastrutture e a creare nuove opportunità di lavoro.

