Monterosso, lezioni per gli studenti sulla Costituzione

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Giarratana e Monterosso ha aderito all’iniziativa “ L’ora di Costituzione” un ciclo di lezioni per gli studenti.

“Il senso di questa iniziativa – affermano i docenti di Lettere dell’Istituto – è far conoscere ai ragazzi il significato, l’esperienza e la portata della nostra Costituzione e soprattutto dell’educazione alla cittadinanza perché non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale”.

Gli incontri si tengono al Senato e sono seguiti in live streaming. La prima lezione è già stata tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato sui principi fondamentali della Carta (dall’articolo 1 al 12). Seguirà l’approfondimento con l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini (dall’articolo 13 al 28); Successivamente con il vicepresidente della Corte costituzionale, Nicolò Zanon tratterà sui rapporti etico-sociali (dall’articolo 29 al 47) mentre il 18 maggio sarà Luciano Violante, ex presidente della Camera a discutere dei rapporti politici, previsti dalla Costituzione negli articoli che vanno dal 48 al 54. Dopo la pausa estiva, le lezioni riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla seconda parte della Costituzione.

