Giarratana. Iniziati i festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Iniziano oggi le celebrazioni in onore di San Giuseppe. Un appuntamento molto sentito dai fedeli considerato che il culto del patriarca è alquanto diffuso nel centro collinare ibleo. Alle 17,15, la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 18, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, che sarà caratterizzata dalla vestizione dei nuovi ministranti. Al termine della santa messa, la discesa del simulacro del patriarca dall’altare maggiore. Si prosegue domani quando, alle 11, in chiesa Madre, è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, con la benedizione degli stendardi rinnovati di San Giuseppe e dell’Annunziata. Il triduo in onore di San Giuseppe è in programma dal 16 al 18 marzo mentre domenica 19 marzo è la giornata della festa esterna.

