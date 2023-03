Tentato omicidio a Vittoria. Fermo convalidato

Convalidato il fermo di S.S., 44 anni, con precedenti di polizia per reati conto il patrimonio e in materia di stupefacenti, in quanto gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato nei confronti di un marocchino, regolare sul territorio nazionale.

I gravi fatti di sangue risalgono al pomeriggio di martedì 7 marzo, quando il marocchino, a seguito di una violenta lite con il suo vicino di casa, veniva attinto da un colpo di arma da fuoco esploso da quest’ultimo, che ne aveva causato il grave ferimento. Dopo tali fatti, la vittima veniva accompagnata urgentemente dalla moglie presso l’ospedale di Vittoria, ove è stata operata d’urgenza al fine di estrarre il proiettile e dove, tuttora, si trova in rianimazione stante le gravi condizioni di salute.

A seguito del primo intervento da parte di personale di Polizia che ha permesso di cristallizzare la scena del crimine, è stata avviata un’immediata e tempestiva attività di indagine, coordinata brillantemente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, corroborata da dichiarazioni testimoniali ed acquisizioni di immagini dei sistemi di videosorveglianza privati ubicati proprio presso il complesso ove vivevano sia la vittima che l’autore dell’evento criminoso.

Grazie a tale tempestiva attività, condotta senza sosta dal personale del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Squadra Mobile di Ragusa, è stato possibile acquisire elementi indiziari incontrovertibili che portavano appunto all’emissione del provvedimento di fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Fondamentale è stata l’attività svolta dalla Polizia Scientifica che, grazie all’analisi dei video estrapolati dai sistemi di video sorveglianza, ha consentito l’individuazione dell’attentatore e la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti relativi all’evento delittuoso.

L’attentatore, resosi irreperibile subito dopo la commissione del delitto, sentitosi braccato dalle serrate ricerche messe in atto dal personale di polizia, nel pomeriggio di mercoledì, 8 marzo si costituiva presso il Commissariato di P.S. di Vittoria accompagnato dal suo difensore di fiducia.

L’uomo, per i gravi elementi indiziari a suo carico, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Venerdì il Gip del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo di S.S. ed ha emesso il provvedimento che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere.