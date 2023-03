Fratelli d’Italia Comiso scende in campo per le amministrative

La nostra è una scelta più che ovvia – dopo 5 anni di sostegno e supporto a questa Amministrazione – che riteniamo di dovere appoggiare ancora una volta in vista dell’imminente campagna elettorale. Il Sindaco e tutta la Giunta comunale hanno dimostrato di saper governare bene la nostra città, non facendo mai mancare la loro presenza nel territorio e rispondendo prontamente alle istanze dei cittadini.

La questione sociale, lo sviluppo culturale, ecologico ed economico della città sono stati punti cardini di questa Amministrazione ed intendiamo continuare su questo scia, se i cittadini lo vorranno.

“Il sostegno di Fratelli d’Italia a Maria Rita Schembari è nella natura delle cose – dichiara il Coord. Provinciale di FdI, Sen. Salvo Sallemi – Il gran lavoro svolto in questi anni difficili, penso al periodo pandemico, hanno forgiato un’ amministrazione pronta a governare al meglio per altri cinque anni. Maria Rita merita tutto il nostro sostegno e Fratelli d’Italia sarà al suo fianco per completare un lavoro che si posa su basi solide e importati”.

“Fratelli d’Italia sarà a fianco di Maria Rita Schembari – dichiara il Capogruppo di FdI all’Ars On. Giorgio Assenza – nella imminente campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione e del consiglio comunale di Comiso. Il buon governo, la correttezza amministrativa, la lungimiranza nel guardare alle prospettive future della città, la disponibilità quotidiana all’accoglienza e al dialogo con i cittadini, anche con i più in difficoltà, rendono Maria Rita assolutamente meritevole di continuare a guidare la città con la grinta e l’entusiasmo d sempre. La lista di Fratelli d’Italia raccoglie tante energie positive e costituirà il bacino da cui attingere la classe dirigente del domani e, nell’immediato, parte importante della prossima amministrazione.”

Ci confronteremo presto con la città, presentando a breve tempo la nostra lista di candidati al consiglio comunale e facendoci trovare pronti al confronto pubblico con cittadini ed avversari politici. Il programma sarà ampiamente condiviso con il Sindaco e tutta la coalizione, restando vigili ai temi a noi più cari. Presenteremo alla città una serie di candidati giovani e volenterosi di spendersi per la propria città, insieme ad una attenta guida esperiente che la nostra classe politica saprà dare.

Salva