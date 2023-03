Assessore Nicastro. Nuovi semafori in tutta la città di Vittoria

“Vittoria non poteva contare su una sola apparecchiatura semaforica decente quando ci siamo insediati. Per questo, insieme con il sindaco Francesco Aiello, abbiamo subito lavorato per, intanto, constatare le condizioni dei vari impianti sparsi per la città, notando che l’incuria, il menefreghismo, l’abbandono di tutte queste strutture risultavano all’ordine del giorno. Abbiamo trovato apparecchiature fatiscenti, i quadri di comando rotti, alcuni malfunzionanti, altri spenti completamente. Alcuni erano pure penzolanti e quindi occorreva metterli immediatamente in sicurezza. Ragion per cui, come amministrazione comunale, ci siamo subito impegnati a trovare una giusta e importante soluzione per garantire una ulteriore garanzia di sicurezza stradale ai centauri, ai pedoni e agli automobilisti, a coloro i quali si dirigono giorno dopo giorno verso i luoghi di lavoro, nelle campagne”. E’ quanto afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, chiarendo che è stata ravvisata non solo la necessità di installare nuovi semafori ma anche nuovi pali di sostegno “che – aggiunge – nella maggior parte dei casi abbiamo trovato ormai fradici. Ecco perché, su input del sindaco Aiello, ci siamo messi subito al lavoro e attraverso la convenzione con la Consip, nell’ambito del progetto che vedrà in futuro la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a led, seguendo i criteri dell’efficientamento energetico, per cercare di garantire maggiore risparmio alla città, è stato contemplato l’ammodernamento di tutti i semafori, quindi la sostituzione di quelli già esistenti, cominciando proprio in queste ore da quello sito allo stradale per Gaspanella, all’angolo con viale Virgilio Lavore. Saranno sostituiti tutti i semafori presenti nelle varie zone della città. Avremo pure i comandi nuovi oltre ai pali nuovi perché ci tenevamo a dare maggiore garanzia di sicurezza per fare smaltire ancora meglio il traffico. E’ un segnale cruciale di come stiamo cercando di rinnovare la città di Vittoria che abbiamo trovato distrutta, abbandonata, degradata. Nessun tipo di interesse, in precedenza, anche in merito a questi semafori. Sappiamo che i problemi sono tanti e ci rendiamo conto che occorre risolverli tutti. Sapevamo che la strada sarebbe stata tutta in salita, ma noi non molleremo nemmeno di un centimetro e andremo avanti dritti alla meta perché il nostro il nostro compito è quello di ricostruire la città. Questa amministrazione, alle critiche a volte aspre e senza contenuto, risponde sempre con i fatti”. Queste alcune zone in cui i semafori sono già stati installati: stradale Scoglitti/via Garibaldi; contrada Palazzello; via S. Incardona (strada per Gaspanella), angolo viale Virgilio Lavore; stradale Scoglitti (guardia medica). Altre installazioni nelle seguenti zone: Ss 115/Acate; Ss 115/Pedalino; zona ospedale; via Generale Cascino, angolo via Leopardi.

