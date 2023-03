Torna a crescere l’indice del disagio sociale negli iblei

Dopo una fase di “calma”, torna a crescere a gennaio 2023 l’indice del disagio sociale misurato da Confcommercio. Il Misery Index Confcommercio (Mic) si è attestato infatti su un valore stimato di 17,9, in aumento di sei decimi di punto sul mese precedente. Il peggioramento dell’indicatore è dato dall’aumento del tasso di variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto e di una moderata crescita della disoccupazione. “Un aumento, purtroppo – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che riguarda anche il nostro territorio e che evidenzia come, il mercato del lavoro, a gennaio, nonostante il rallentamento dell’attività economica, abbia mostrato segnali di vivacità. Il numero di occupati è aumentato di poche centinaia di unità su dicembre e le persone in cerca di lavoro poco meno di un migliaio. Gli inattivi si sono ridotti sul mese precedente di circa 150 unità. Queste dinamiche hanno comportato una lieve crescita del tasso di disoccupazione (il dato complessivo si attesta sul 18%). Le motivazioni? A gennaio 2023, anche nella nostra provincia, i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto hanno mostrato una variazione su base annua dell’8,7%, in aumento rispetto all’8,3% del mese precedente. Le prime stime di febbraio segnalano un ulteriore rialzo (+9,0% su base annua), a conferma del permanere di tensioni nella filiera importazioni, produzione, ingrosso e distribuzione finale. Le suddette tensioni sono testimoniate dalla progressiva crescita dell’inflazione di fondo, a riprova di un processo di rientro che sarà presumibilmente non privo di ostacoli e non immediato. Stiamo parlando, purtroppo, di una situazione che potrebbe determinare, anche nel primo trimestre del 2023, un rallentamento della domanda per consumi da parte delle famiglie e dell’economia con le inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro e sull’area del disagio sociale. Da qui l’incremento del valore del Mic”.

