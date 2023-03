Modica. Tutte in casa le partite di tennistavolo dei gialloneri

Per la prima squadra modicana la sfida interna contro la Germaine Lecocq di Marsala può servire a ottenere la salvezza e mantenere la categoria: «Abbiamo bisogno anche del tifo dei nostri sostenitori, per poter superare la seconda in classifica». Domenica 5, tocca alle altre formazioni giallonere scendere in campo, nel segno del sano agonismo e del divertimento

Una palestra affollata, di giocatori e – ci si augura – di appassionati, quella di Piano Gesù, a Modica Alta, nel prossimo week end. Per due giorni di sport, sano agonismo e divertimento. Tutte le squadre giallonere della ASD TT Modica (Serie B2, Serie C2, Serie D1 e Serie D2), per la penultima giornata della stagione 22/23, giocano tra le mura amiche, potendo quindi contare sul sostegno dei propri tifosi.

Ad aprire, sabato 11 marzo, dalle ore 16.00, tocca alla TTdonAlibrandiModica di Cristian Modica, Benedetto Moltisanti e Michele Blanco. La prima squadra della società giallonera, dopo la sconfitta di sabato 4 contro i siracusani della TT Vi.Ga.Ro, primi nel Gir. I della Serie B2 nazionale, spera di aver soltanto rinviato di una settimana l’appuntamento con la salvezza e il mantenimento della categoria. Ma per ottenere quest’importante obiettivo dovrà superare la seconda “corazzata” del campionato: la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo di Marsala, reduce da una netta vittoria contro la Top Spin Messina nell’ultimo turno e che, con i play off promozione già in tasca, vuole comunque confermarsi al vertice della classifica per l’appuntamento finale della stagione.

«Facendo un bilancio di questo campionato» esordisce Benedetto Moltisanti, della TTdonAlibrandi: «va detto che non poche partite le abbiamo perse di un soffio, con svantaggi minimi e con set giocati fino all’ultimo punto. Non voglio parlare di sfortuna, sia chiaro: chi vince, in questo sport, lo fa sempre meritatamente e chi perde deve essere in grado di trasformare la sconfitta in esperienza, facendo tesoro degli errori. A due giornate dalla fine della regular season, abbiamo ottenuto 4 vittorie e 8 sconfitte: direi che abbiamo accumulato una buona dose di esperienza… Scherzi a parte, sabato ci aspetta un incontro molto impegnativo, contro giocatori molto validi e di livello, lo dimostra il loro campionato: sarà una sfida adrenalinica».

All’andata per i gialloneri, a Marsala, fu una bruciante sconfitta (5-1), con l’unico punto messo a segno proprio da Benny Moltisanti: «Sono sicuro che quello di sabato pomeriggio sarà un incontro bello, sotto il profilo dello spettacolo e della sportività». E, aggiunge: «Mi auguro – per i colori della TT Modica, per i nostri tanti amici, per noi stessi – che sapremo ritrovare quella consapevolezza nei nostri mezzi, tecnici e atletici, che nelle ultime sfide è un po’ venuta meno. Il tennistavolo è uno sport particolare: richiede fisico e cuore caldi, ma la mente fredda, lucida. Ecco, se riusciremo a rimettere in campo quest’equilibrio, avremo un’arma in più per superare la forte squadra di Marsala. L’altra arma saranno i nostri sostenitori: confido nella loro appassionata presenza, anche per superare i momenti di difficoltà».

Come detto, domenica 12 marzo, sempre a Modica Alta, a partire dalle ore 10.00, altre tre squadre della ASD TT Modica scenderanno in campo, contemporaneamente, su tavoli diversi. La Serie C2 regionale (capitan Costabile, Di Rosa, Di Martino e Covato) giocherà il secondo derby territoriale contro la ASD TT Boncoraglio Ragusa “Blu”, terza forza del campionato, per provare a mantenere inalterato il cammino vincente verso i playoff di promozione. Il team di Serie D1 (Giunta, Gugliotta, Durante e Cafiso) è invece chiamato all’impresa contro l’esperta formazione TT Robur Noto. Mentre le due compagini di Serie D2 (una composta da Peppe Catania, Andrea Giurdanella, Andrea Poidomani; l’altra formata da Giorgio Palazzolo, Sergio Agosta, Carmelo Santaera con il nuovo innesto Marco Pluchino) se la vedranno entrambe contro i siracusani della Polisportiva Azzurra TT: una doppia sfida, sulla carta, alla portata dei gialloneri.

