Laporta. Bagni pubblici non fruibili a Marina di Ragusa

Non fruibili. Con gli annosi problemi legati alla pulizia e al decoro del mercato settimanale di Marina di Ragusa. I bagni pubblici perennemente chiusi. Il presidente del movimento civico “territorio” a Marina di Ragusa, Angelo La Porta, ha raccolto le lamentele degli ambulanti e dei cittadini. “L’ennesima dimostrazione di un’amministrazione totalmente assente -dice la Porta – incapace di programmare i più elementari servizi. Senza i bagni pubblici – non solo a Marina di Ragusa – ma in quasi tutti le aree adibite a mercatini settimanali lo spettacolo che si presenta dinanzi agli occhi, degli operatori ecologici, è devastante. Con escrementi di vario genere sparsi ovunque. Ma il piano sulla sicurezza -. con l’ambulanza prevista per legge nei mercati- dove è andato a finire? Ma il sindaco Cassì ha mai visitato i mercati settimanali? L’assessore allo sviluppo economico Licitra che ben conosce i problemi – più volte esposte dagli ambulanti in incontri pubblici nella sede dell’assessorato alla zona artigianale- quali iniziative ha adottato. Semplicemente NULLA!!”

