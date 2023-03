Il Modica Calcio va a scuola. Oggi incontro con gli studenti del “Santa Marta-Ciaceri”

Il Modica Calcio, proseguendo un’iniziativa già avviata lo scorso anno, è tornato ad incontrare gli alunni delle scuole della città.

Questo giovedì capitan Francesco Vindigni, il bomber Kalawole Agodirin, il centrocampista Alessandro Prezzabile e il difensore Andrea Scrugli, accompagnati dal Presidente Peppe Rizza, hanno incontrato gli alunni dell’istituto comprensivo “Santa Marta – Emanuele Ciaceri”.

Sono state numerose le curiosità che i piccoli hanno rivolto ai rossoblu, dai consigli su come tirare al meglio le punizioni, sino al calcio femminile, passando dall’alimentazione sana e dall’importanza di un corretto stile di vita per un atleta.

“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente Rizza – è quello di promuovere i valori autentici dello sport, attraverso l’esempio dei nostri atleti e, al tempo stesso, di coinvolgere anche i più giovani e le loro famiglie attorno alla maglia rossoblu. Mi preme ringraziare il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Santa Marta-Emanuele Ciaceri”, Rosario Biazzo e tutti i docenti, per aver permesso di vivere questo momento emozionante. E’ infatti davvero bello scorgere gli occhi attenti dei ragazzi e ricevere tanto affetto che, sono sicuro, si trasformerà in carica in vista dei prossimi appuntamenti”.

I piccoli alunni saranno protagonisti al “Vincenzo Barone” a partire proprio dal match di domenica contro la Leonzio. La società rossoblu ha infatti donato alle classi coinvolte dal progetto 100 tagliandi d’ingresso gratuiti per tutti gli incontri casalinghi della stagione.

Al termine di ogni match, tra tutti gli alunni presenti sugli spalti del “Barone”, sarà poi estratta a sorte una maglia del Modica Calcio.

Salva