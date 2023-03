Studenti del “Principi Grimaldi” di Modica a Cracovia

“Per non dimenticare” e tenere alto il ricordo di ciò che i nazisti ebbero e compiere durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli studenti delle quarte e quinte classi dell’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica, sezioni Alberghiero, Agrario e Ottico, sono stati testimoni di un viaggio in Polonia, in particolare ad Auschwitz – Birkenau, i campi nei quale si compì lo sterminio di oltre un milione di uomini, donne e bambini, prevalentemente ebrei. Accompagnati dalle docenti Antonella Scollo e Marisa Scivoletto, gli allievi hanno fatto visita ad Auschwitz e poi alla vicina Birkenau. Terribile per gli alunni modicani (40) vedere dal vivo il campo delle donne, il “blocco” dei bambini, il “blocco” del Kommando di punizione, fino al Crematorio II, con le rovine della camera a gas e dello spogliatoio…E poi lungo il tratto del perimetro del campo opposto a quello dell’ingesso, fino alla “Sauna”, l’ambiente dove i sopravvissuti alla prima selezione venivano spogliati di tutto e tatuati. Il giro è continuato con la visita alle baracche di legno nel campo maschile. I giorni trascorsi in Polonia hanno consentito anche di visitare, oltre alla bellissima città di Cracovia, e la fabbrica di Schindler, oggi trasformata in museo, il quartiere di Kazimierz, una volta il cuore pulsante della comunità ebrea, e la Miniera di sale. Giornate intense per la comitiva modicana che, certamente, hanno lasciato il segno.

