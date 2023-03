Omicidio di Giarratana. Convalidato l’arresto di Mariano Barresi

Il giudice per la indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, ha sciolto la riserva ed ha convalidato l’arresto di Mariano Barresi, il pensionato 65enne che ha ucciso la cognata Rosalba dell’Albani, 52 anni. Il magistrato ha anche disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo. Barresi, che avrebbe ucciso la donna con un unica coltellata (ma la certezza si avrà con le conclusioni dell’autopsia affidata al medico legale modicano Giorgio Spadaro). Il presunto omicida avrebbe detto di sentirsi perseguitato e di avere notato la presenza di alcune autovetture che, a suo modo di vedere, lo avrebbero pedinato tanto da chiedere al giudice se verranno svolti accertamenti in merito. Avrebbe aggiunto che si sentiva depresso da circa un anno e preoccupato per la situazione finanziaria e, in particolare, per la pensione considerata non adeguata. Nessun contrasto con la cognata che considerava “sorella”. Il legale di Barresi, Sergio Crisanti, aveva richiesto una perizia per accertare le condizioni dell’uomo utile a valutare anche la sua permanenza in carcere. Anche su questo il Gip che ha ritenuto di non accogliere la richiesta di perizia psichiatrica per mancanza di elementi sufficienti.

